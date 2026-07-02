LeNoise A tribute to Neil Young, LA CIGALE, Paris

Informations pratiques

LeNoise A tribute to Neil Young Samedi 23 janvier 2027, 20h30 LA CIGALE Paris

ENTREE PAYANTE – TARIFS : Carré Or : 95 € – Cat. 1 : 65 € – Cat.2 : 45 € – VR : 25 €

Tarifs < 25 ans : Carré Or : 47.50 € - Cat.1 : 32.50 € - Cat.2 : 22.50 € Infos, Groupes et CE : HARACOM : 03.21.26.52.94 Dates et horaires de début et de fin (année - mois - jour - heure) : Début : 2027-01-23T20:30:00+01:00 – 2027-01-23T22:30:00+01:00 Fin : 2027-01-23T20:30:00+01:00 - 2027-01-23T22:30:00+01:00

Après le succès de son spectacle à travers l’Europe, LENOISE arrive en France, produit par Le Concert Extraordinaire, avec l’ambition de retrouver l’esprit d’un véritable concert de Neil Young : une musique libre, capable de passer de la confidence à la déflagration

Pendant près de deux heures, le spectacle traverse les grandes étapes de sa carrière, des balades de la période « Harvest » aux envolées électriques de « Crazy Horse ». « Heart of Gold », « Old Man », « Harvest », « Down by the River », « Cinnamon Girl » ou « Rockin’ in the Free World » retrouvent ici toute leur intensité.

Mais LENOISE ne se contente pas de rejouer ces classiques. Le groupe en retrouve la matière vivante : les guitares qui s’étirent, la tension du live, les aspérités, l’élan. Porté par Piet De Pessemier, dont le timbre évoque avec justesse l’authenticité du Loner, LENOISE s’impose comme l’une des références européennes de l’hommage à Neil Young.

Entre folk acoustique et secousses électriques, LENOISE – A Tribute to Neil Young offre bien plus qu’un tribute : une plongée sincère et passionnée dans un répertoire immense, libre et intemporel.

Un concert habité, brut et fidèle à l’esprit de Neil Young.

Bande annonce : https://youtu.be/Q0tuuNDlVDM

LA CIGALE 120 Boulevard Marguerite de Rochechouart, 75018 Paris Paris 75018 Quartier de Clignancourt Paris Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.ticketmaster.fr/fr/manifestation/lenoise-billet/idmanif/664544/idtier/28239479 »}] [{« data »: {« author »: « Richard Walter Productions », « cache_age »: 86400, « description »: « LeNoise – A TRIBUTE TO NEIL YOUNGn nApru00e8s le succu00e8s de son spectacle u00e0 travers lu2019Europe, LENOISE arrive en France, produit par Le Concert Extraordinaire, avec lu2019ambition de retrouver lu2019esprit du2019un vu00e9ritable concert de Neil Young : une musique libre, capable de passer de la confidence u00e0 la du00e9flagrationn nPendant pru00e8s de deux heures, le spectacle traverse les grandes u00e9tapes de sa carriu00e8re, des balades de la pu00e9riode « Harvest » aux envolu00e9es u00e9lectriques de « Crazy Horse ». « Heart of Gold », « Old Man », « Harvest », « Down by the River », « Cinnamon Girl » ou « Rockinu2019 in the Free World » retrouvent ici toute leur intensitu00e9.n nMais LENOISE ne se contente pas de rejouer ces classiques. Le groupe en retrouve la matiu00e8re vivante : les guitares qui su2019u00e9tirent, la tension du live, les aspu00e9ritu00e9s, lu2019u00e9lan. Portu00e9 par Piet De Pessemier, dont le timbre u00e9voque avec justesse lu2019authenticitu00e9 du Loner, LENOISE su2019impose comme lu2019une des ru00e9fu00e9rences europu00e9ennes de lu2019hommage u00e0 Neil Young.n nEntre folk acoustique et secousses u00e9lectriques, LENOISE – A Tribute to Neil Young offre bien plus quu2019un tribute : une plongu00e9e sincu00e8re et passionnu00e9e dans un ru00e9pertoire immense, libre et intemporel.n nUn concert habitu00e9, brut et fidu00e8le u00e0 lu2019esprit de Neil Young.nn#neilyoung #havest #oldman #concert #livemusic », « type »: « video », « title »: « TEASER OFFICIEL | LeNoise – A TRIBUTE TO NEIL YOUNG », « thumbnail_url »: « https://i.ytimg.com/vi/Q0tuuNDlVDM/maxresdefault.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.youtube.com/watch?v=Q0tuuNDlVDM », « thumbnail_height »: 720, « author_url »: « https://www.youtube.com/channel/UCNI2akDSTIgVUpW-002gz-g », « thumbnail_width »: 1280, « options »: {« _end »: {« label »: « End on », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _start »: {« label »: « Start from », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _cc_load_policy »: {« label »: « Closed captions », « value »: false}}, « html »: «

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Retrouvez l’esprit brûlant de Neil Young : LENOISE offre un show habité, puissant, entre douceur folk et tempêtes électriques. Un hommage vivant, intense, incontournable.

Richard Walter Productions