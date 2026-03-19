L’envers du décor, Théâtre Monsigny, Boulogne-sur-Mer
L’envers du décor, Théâtre Monsigny, Boulogne-sur-Mer samedi 6 juin 2026.
L’envers du décor Samedi 6 juin, 10h00 Théâtre Monsigny Pas-de-Calais
Sur réservation – A partir de 8 ans – Tarifs 3,50€ enfants – de 12 ans : 5€ pour les adultes
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T12:00:00+02:00
Fin : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T12:00:00+02:00
Avec comme guide le directeur technique, découvrez les coulisses du théâtre : la cage de scène, la machinerie, les métiers techniques et le matériel scénique !
2h
A partir de 8 ans
Tarifs 3,50€ enfants – de 12 ans : 5€ pour les adultes
Hauteur importante pour les personnes sensibles au vertige
INFOS ET BILLETTERIE :
Billetterie en ligne
Théâtre, Rue Monsigny, 62200 Boulogne-sur-Mer
Tel : 03.21.87.37.15
Juillet et août : ouvert du lundi au vendredi de 14h à 18h
Septembre à juin : Ouvert du mardi au vendredi de 14h à 18h et le samedi de 10h à 13h et de 14h à 18h
Théâtre Monsigny Rue Monsigny, 62200 Boulogne-sur-Mer Boulogne-sur-Mer 62200 Pas-de-Calais Hauts-de-France [{« link »: « https://ville-boulogne-sur-mer.notre-billetterie.fr/billets?kld=2526 »}]
Visite guidée technique
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