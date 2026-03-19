L’envers du décor, Théâtre Monsigny, Boulogne-sur-Mer

L’envers du décor Samedi 6 juin, 10h00 Théâtre Monsigny Pas-de-Calais

Sur réservation – A partir de 8 ans – Tarifs 3,50€ enfants – de 12 ans : 5€ pour les adultes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T12:00:00+02:00

Fin : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T12:00:00+02:00

Avec comme guide le directeur technique, découvrez les coulisses du théâtre : la cage de scène, la machinerie, les métiers techniques et le matériel scénique !

2h

A partir de 8 ans

Tarifs 3,50€ enfants – de 12 ans : 5€ pour les adultes

Hauteur importante pour les personnes sensibles au vertige

INFOS ET BILLETTERIE :

Billetterie en ligne

Théâtre, Rue Monsigny, 62200 Boulogne-sur-Mer

Tel : 03.21.87.37.15

Juillet et août : ouvert du lundi au vendredi de 14h à 18h

Septembre à juin : Ouvert du mardi au vendredi de 14h à 18h et le samedi de 10h à 13h et de 14h à 18h

Théâtre Monsigny Rue Monsigny, 62200 Boulogne-sur-Mer Boulogne-sur-Mer 62200 Pas-de-Calais Hauts-de-France [{« link »: « https://ville-boulogne-sur-mer.notre-billetterie.fr/billets?kld=2526 »}]

Visite guidée technique