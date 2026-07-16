Leo Brière Le Secret Espace Théodore Gouvy (dit Le Gouvy) Freyming-Merlebach

Informations pratiques

Freyming-Merlebach

Leo Brière Le Secret

Espace Théodore Gouvy (dit Le Gouvy) 1 Place des Alliés Freyming-Merlebach Moselle

Tarif : – – EUR

30

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2027-04-16 20:00:00

fin : 2027-04-16 22:00:00

Date(s) :

2027-04-16

Le Secret Préparez-vous à voir le monde autrement…

Depuis la nuit des temps, l’humanité observe le hasard avec un mélange de mystère et de fascination. Mais si le hasard n’était qu’une illusion ? Si derrière chaque coïncidence, chaque intuition, chaque rencontre se cachait en réalité un secret fascinant susceptible de faire basculer votre destin.

Après l’incroyable succès d’EXISTENCES (élu spectacle magique de l’année, 150 représentations et plus de 100 000 spectateurs), Léo Brière vous invite à explorer les mystères du destin à travers des expériences troublantes, drôles et émouvantes.

Il nous est interdit de vous révéler le contenu de ce spectacle mais une chose est sûre, vous reviendrez de cet étrange voyage fasciné et bouleversé… vous ne verrez plus le monde de la même façon…

À votre tour de découvrir… le secret !

Le saviez-vous ?

Demi-finaliste de La France à un Incroyable Talent , Champion de France de Magie et Mandrake d’Or, Léo Brière est considéré comme l’un des meilleurs mentalistes de sa génération.

Auteurs Léo Brière, Maxime Schucht et Sylvain Vip

Musique Julien Auclair

Placement libre assis.Tout public

30 .

Espace Théodore Gouvy (dit Le Gouvy) 1 Place des Alliés Freyming-Merlebach 57800 Moselle Grand Est +33 3 87 00 77 57

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English :

The Secret: Get ready to see the world in a whole new light…

Since the dawn of time, humanity has viewed chance with a mixture of mystery and fascination. But what if chance were nothing more than an illusion? What if behind every coincidence, every intuition, every encounter lay a fascinating secret capable of turning your destiny upside down?

Following the incredible success of EXISTENCES (voted “Magic Show of the Year,” with 150 performances and over 100,000 spectators), Léo Brierre invites you to explore the mysteries of destiny through unsettling, funny, and moving experiences.

We’re not allowed to reveal the content of this show, but one thing is certain: you’ll return from this strange journey both fascinated and moved—and you’ll never see the world the same way again.

Now it’s your turn to discover… the secret!

Did you know?

A semi-finalist on “France’s Got Talent,” French Magic Champion, and winner of the Mandrake d’Or, Léo Brierre is considered one of the best mentalists of his generation.

Authors: Léo Brière, Maxime Schucht, and Sylvain Vip

Music: Julien Auclair

Unreserved seating.

L’événement Leo Brière Le Secret Freyming-Merlebach a été mis à jour le 2026-07-16 par OFFICE DE TOURISME PAYS DE FREYMING-MERLEBACH