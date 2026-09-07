Léon Phal, Salle Jean Favre, Langres

Informations pratiques

Léon Phal Vendredi 25 septembre, 20h30 Salle Jean Favre Haute-Marne

16€ tarif plein / 12€ tarif réduit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-25T20:30:00+02:00 – 2026-09-25T22:00:00+02:00

Fin : 2026-09-25T20:30:00+02:00 – 2026-09-25T22:00:00+02:00

Figure de la nouvelle scène jazz européenne, Léon Phal développe un projet à la croisée du jazz, du groove et des musiques électroniques.

Avec Bodies & Ideas, son quatrième album, il prolonge la dynamique amorcée avec Stress Killer, largement salué à sa sortie et défendu sur plus d’une centaine de concerts en France et à l’international. Le projet s’est notamment produit à Paris avec des concerts sold out à La Maroquinerie et au New Morning mais aussi à MaMA Festival, en ouverture de Vulfpeck à Jazz à Vienne, au Winter Jazzfest New York, au Ronnie Scott’s de Londres ou encore au Festival International de Jazz de Montréal.

Sur scène, le groupe composé de Gauthier Toux (claviers), Zacharie Ksyk (trompette), Rémi Bouyssière (basse) et Arthur Alard (batterie) joue serré, avec une vraie intensité collective. Le son est chaud, organique, le groove constant, et le concert embarque rapidement. C’est un live à la fois prenant et dansant, reconnu pour son efficacité autant par le public que par les professionnels.

Le live avance comme une traversée, entre tension et relâchement, jusqu’à trouver une forme d’équilibre, comme un passage de l’ombre à la lumière, à l’image de la Divine Comédie. Une musique de corps et d’esprit, pensée pour être jouée, partagée, et vécue.

Salle Jean Favre Rue jean favre 52200 Langres Langres 52200 Langres Haute-Marne Grand Est [{« type »: « link », « value »: « http://www.resa-envivo.fr »}, {« type »: « email », « value »: « contact@envivomusic.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0695858485 »}]

En concert à Langres en quintet pour la sortie de son nouvel album Bodies & Ideas ! Léon Phal

©Julie Michelet