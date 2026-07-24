UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Montceau-les-Mines

Léopold Aldo Artie Place des Droits de l’Homme Montceau-les-Mines

samedi 20 février 2027 · Place des Droits de l'Homme · Montceau-les-Mines

Informations pratiques

Début
samedi 20 février 2027
Fin
samedi 20 février 2027
Heure de début
20:30:00
Lieu
Place des Droits de l'Homme
Adresse
L'Embarcadère
Ville
71300 Montceau-les-Mines
Département
Saône-et-Loire
Tarif
10 10 15 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Montceau-les-Mines

Léopold Aldo Artie

Place des Droits de l’Homme L’Embarcadère Montceau-les-Mines Saône-et-Loire

Tarif : 10 – 10 – 15 EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-02-20 20:30:00
fin : 2027-02-20

Date(s) :
2027-02-20

Léopold est un conte musical intimiste qui emprunte aux codes de la poésie, du récit littéraire et de la country-folk. À travers un personnage fictif inspiré notamment d’Aldo Leopold, pionnier de l’écologie au 19e siècle, l’artiste explore les thèmes de la mémoire, de l’amour et de notre rapport à la Nature. Un voyage sensible et actuel, entre mise à nu et résistance joyeuse dans un monde en crise.   .

Place des Droits de l’Homme L’Embarcadère Montceau-les-Mines 71300 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 67 78 10  lembarcadere@montceaulesmines.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Léopold Aldo Artie

L’événement Léopold Aldo Artie Montceau-les-Mines a été mis à jour le 2026-07-24 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)

À voir aussi à Montceau Les Mines (Saône-et-Loire)