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L’épreuve et la lumière Chemillé en Anjou Chemillé en Anjou

samedi 18 juillet 2026 · Chemillé en Anjou

L’épreuve et la lumière Chemillé en Anjou Chemillé en Anjou

Informations pratiques

Début
samedi 18 juillet 2026
Fin
samedi 18 juillet 2026
Heure de début
10:00
Heure de fin
18:00
Lieu
Chemillé en Anjou
Adresse
Place Notre Dame
Ville
49180 Chemillé en Anjou
Département
Maine-et-Loire

Antoine Culcasi, artiste plasticien formé aux Beaux-Arts d’Angers, investit l’église romane Notre-Dame de Chemillé-en-Anjou, édifice classé du XIIe siècle, pour une exposition monumentale intitulée L’Épreuve & La Lumière.
Depuis près de trente ans, il développe une œuvre singulière mêlant peinture figurative-expressionniste de grand format, sculpture en plâtre et bronzes en cire perdue. Vingt-sept œuvres composent le parcours, dont la toile Dérive (35m², suspendue à 11 mètres sous la voûte) et le triptyque Le Déluge, en dialogue direct avec l’architecture sacrée du lieu.
L’artiste propose des visites commentées quotidiennes. Un carnet d’exposition de 64 pages accompagne le parcours (15€, sur place).
Entrée libre, tous les jours de 10h à 18h, jusqu’au 20 septembre 2026.
Contact : antoineculcasi49@gmail.com — antoineculcasiplasticien.com

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