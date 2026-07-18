L’épreuve et la lumière Chemillé en Anjou Chemillé en Anjou
samedi 18 juillet 2026 · Chemillé en Anjou
Informations pratiques
Antoine Culcasi, artiste plasticien formé aux Beaux-Arts d’Angers, investit l’église romane Notre-Dame de Chemillé-en-Anjou, édifice classé du XIIe siècle, pour une exposition monumentale intitulée L’Épreuve & La Lumière.
Depuis près de trente ans, il développe une œuvre singulière mêlant peinture figurative-expressionniste de grand format, sculpture en plâtre et bronzes en cire perdue. Vingt-sept œuvres composent le parcours, dont la toile Dérive (35m², suspendue à 11 mètres sous la voûte) et le triptyque Le Déluge, en dialogue direct avec l’architecture sacrée du lieu.
L’artiste propose des visites commentées quotidiennes. Un carnet d’exposition de 64 pages accompagne le parcours (15€, sur place).
Entrée libre, tous les jours de 10h à 18h, jusqu’au 20 septembre 2026.
Contact : antoineculcasi49@gmail.com — antoineculcasiplasticien.com
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