UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Vern-sur-Seiche

L’ÉQUILIBRE DES APPARENCES / Chloé Jarry Le Volume Vern-sur-Seiche

vendredi 6 novembre 2026 · Le Volume · Vern-sur-Seiche

Informations pratiques

Début
vendredi 6 novembre 2026
Fin
mercredi 16 décembre 2026
Lieu
Le Volume
Adresse
3 rue François Rabelais 35 770 Vern-sur-Seiche
Ville
35770 Vern-sur-Seiche
Département
Ille-et-Vilaine

L’ÉQUILIBRE DES APPARENCES / Chloé Jarry Le Volume Vern-sur-Seiche 6 novembre – 16 décembre Ille-et-Vilaine

Entrée libre et gratuite / Tout public

Sculpture

Les sculptures de Chloé Jarry empruntent aux objets modestes et aux formes familières. Le travail de la main en modifie subtilement les contours, faisant émerger une attention renouvelée aux usages, aux matières et aux équilibres du quotidien.
Vernissage ouvert à tous le vendredi 6 novembre à 19h.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-11-06T19:00:00.000+01:00
Fin : 2026-12-16T18:00:00.000+01:00

1
http://levolume.fr/  accueil.volume@vernsurseiche.fr 02 99 62 96 36

Le Volume 3 rue François Rabelais 35 770 Vern-sur-Seiche Le Tertre des Bouillants Vern-sur-Seiche 35770 Ille-et-Vilaine
02 99 62 96 36


Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

À voir aussi à Vern-sur-Seiche (Ille-et-Vilaine)