L’ÉQUILIBRE DES APPARENCES / Chloé Jarry Le Volume Vern-sur-Seiche
vendredi 6 novembre 2026 · Le Volume · Vern-sur-Seiche
Informations pratiques
L’ÉQUILIBRE DES APPARENCES / Chloé Jarry Le Volume Vern-sur-Seiche 6 novembre – 16 décembre Ille-et-Vilaine
Entrée libre et gratuite / Tout public
Sculpture
Les sculptures de Chloé Jarry empruntent aux objets modestes et aux formes familières. Le travail de la main en modifie subtilement les contours, faisant émerger une attention renouvelée aux usages, aux matières et aux équilibres du quotidien.
Vernissage ouvert à tous le vendredi 6 novembre à 19h.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-11-06T19:00:00.000+01:00
Fin : 2026-12-16T18:00:00.000+01:00
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http://levolume.fr/ accueil.volume@vernsurseiche.fr 02 99 62 96 36
Le Volume 3 rue François Rabelais 35 770 Vern-sur-Seiche Le Tertre des Bouillants Vern-sur-Seiche 35770 Ille-et-Vilaine
02 99 62 96 36
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