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L’équipe France Rénov’ au salon Habitat Made in Carquefou, Complexe Sportif Le Souchais, Carquefou

samedi 10 octobre 2026 · Complexe Sportif Le Souchais · Carquefou

L’équipe France Rénov’ au salon Habitat Made in Carquefou, Complexe Sportif Le Souchais, Carquefou

Informations pratiques

Début
samedi 10 octobre 2026
Fin
dimanche 11 octobre 2026
Lieu
Complexe Sportif Le Souchais
Adresse
1 Avenue de la Loire, Carquefou
Ville
44470 Carquefou
Département
Loire-Atlantique

L’équipe France Rénov’ au salon Habitat Made in Carquefou 10 et 11 octobre Complexe Sportif Le Souchais Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-10T10:00:00+02:00 – 2026-10-10T18:30:00+02:00
Fin : 2026-10-11T10:00:00+02:00 – 2026-10-11T18:30:00+02:00

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Vous envisagez de réduire vos besoins énergétiques dans votre habitat ? Rencontrez l’équipe France Rénov’ au salon Habitat Made in Carquefou. maisondelhabitant

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