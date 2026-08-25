L’équipe France Rénov’ au salon Habitat Made in Carquefou, Complexe Sportif Le Souchais, Carquefou

Informations pratiques

L’équipe France Rénov’ au salon Habitat Made in Carquefou 10 et 11 octobre Complexe Sportif Le Souchais Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-10T10:00:00+02:00 – 2026-10-10T18:30:00+02:00

Fin : 2026-10-11T10:00:00+02:00 – 2026-10-11T18:30:00+02:00

Vous envisagez de réduire vos besoins énergétiques dans votre habitat ? Rencontrez l’équipe France Rénov’ au salon Habitat Made in Carquefou. Bénéficiez de conseils neutres, indépendants et gratuits pour concrétiser vos projets, vous informer sur les économies d’énergie, vous renseigner sur les aides financières et vous aider dans votre parcours de rénovation énergétique.

Complexe Sportif Le Souchais 1 Avenue de la Loire, Carquefou Carquefou 44470 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://alisee.espace-france-renov.fr/ »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.salon-habitat-carquefou.fr/ »}]

Vous envisagez de réduire vos besoins énergétiques dans votre habitat ? Rencontrez l’équipe France Rénov’ au salon Habitat Made in Carquefou. maisondelhabitant