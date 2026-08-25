L’équipe France Rénov’ au salon Habitat Made in Carquefou, Complexe Sportif Le Souchais, Carquefou
samedi 10 octobre 2026 · Complexe Sportif Le Souchais · Carquefou
Informations pratiques
L’équipe France Rénov’ au salon Habitat Made in Carquefou 10 et 11 octobre Complexe Sportif Le Souchais Loire-Atlantique
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-10T10:00:00+02:00 – 2026-10-10T18:30:00+02:00
Fin : 2026-10-11T10:00:00+02:00 – 2026-10-11T18:30:00+02:00
Vous envisagez de réduire vos besoins énergétiques dans votre habitat ? Rencontrez l’équipe France Rénov’ au salon Habitat Made in Carquefou. Bénéficiez de conseils neutres, indépendants et gratuits pour concrétiser vos projets, vous informer sur les économies d’énergie, vous renseigner sur les aides financières et vous aider dans votre parcours de rénovation énergétique.
Complexe Sportif Le Souchais 1 Avenue de la Loire, Carquefou Carquefou 44470 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://alisee.espace-france-renov.fr/ »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.salon-habitat-carquefou.fr/ »}]
Vous envisagez de réduire vos besoins énergétiques dans votre habitat ? Rencontrez l’équipe France Rénov’ au salon Habitat Made in Carquefou. maisondelhabitant
À voir aussi à Carquefou (Loire-Atlantique)
- Les Fo’Plafonds | Humour musical Théâtre de la Fleuriaye Carquefou 19 septembre 2026
- Les Fo’Plafonds | Humour musical, Théâtre de la Fleuriaye, Carquefou 19 septembre 2026
- Balade Photos 2026 Manoir des Renaudières Carquefou 20 septembre 2026
- Visite libre des extérieurs, Chateau de L’Epinay, Carquefou 20 septembre 2026
- Journée du Patrimoine – Gratuit – Navigation à la voile – Durée 1 heure, Port Jean – Carquefou, Carquefou 20 septembre 2026