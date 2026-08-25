L’équipe France Rénov’ au salon Habitat Made in Carquefou Complexe Sportif Le Souchais Carquefou

Informations pratiques

Date et horaire de début et de fin : 2026-10-10 10:00 – 18:30

Gratuit : oui Tout public

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Complexe Sportif Le Souchais Carquefou 44470



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