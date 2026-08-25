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L’équipe France Rénov’ au salon Habitat Made in Carquefou Complexe Sportif Le Souchais Carquefou

samedi 10 octobre 2026 · Complexe Sportif Le Souchais · Carquefou

L’équipe France Rénov’ au salon Habitat Made in Carquefou Complexe Sportif Le Souchais Carquefou

Informations pratiques

Début
samedi 10 octobre 2026
Fin
samedi 10 octobre 2026
Heure de début
10:00
Lieu
Complexe Sportif Le Souchais
Adresse
1 Avenue de la Loire
Ville
44470 Carquefou
Département
Loire-Atlantique

Date et horaire de début et de fin : 2026-10-10 10:00 – 18:30
Gratuit : oui  Tout public 

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Complexe Sportif Le Souchais Carquefou 44470

SALON HABITAT de CARQUEFOU


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