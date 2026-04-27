Les 10 jours de gravure Tence Espace Culturel Tence

Tence

Les 10 jours de gravure

Tence Espace Culturel 1 Rue du Collège Tence Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-01 10:00:00

fin : 2026-05-10 19:00:00

Date(s) :

2026-05-01

La fête de l’Estampe talents locaux pour un éclat national. La gravure sous toutes ses formes.

L’artiste Kizou Dumas dessine et grave de manière traditionnelle depuis plusieurs décennies en proposant aussi une approche numérique.

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Tence Espace Culturel 1 Rue du Collège Tence 43190 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 30 29 81 73 contact@tectence.fr

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English :

La fête de l’Estampe: local talent with a national sparkle. Engraving in all its forms.

Artist Kizou Dumas has been drawing and engraving in the traditional way for several decades, while also offering a digital approach.

L’événement Les 10 jours de gravure Tence a été mis à jour le 2026-04-27 par Office de Tourisme du Haut-Lignon