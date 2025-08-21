Au fil des rivières Tence Haute-Loire
Au fil des rivières Tence Haute-Loire vendredi 1 mai 2026.
Au fil des rivières
Au fil des rivières Départ stade du Pont 43190 Tence Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes
Parcours sur l’eau, la rivière, la biodiversité le long de la Sérigoule.
http://www.ot-hautlignon.com/ +33 4 71 59 71 56
English :
Water, river and biodiversity trail along the Sérigoule.
Deutsch :
Parcours zum Thema Wasser, Fluss und Biodiversität entlang des Flusses Serigoule.
Italiano :
Un percorso sull’acqua, il fiume e la biodiversità lungo la Sérigoule.
Español :
Un sendero sobre el agua, el río y la biodiversidad a lo largo del Sérigoule.
