Expop Gymnase La Lionchère Tence

Expop

Gymnase La Lionchère Boulevard Léon Rocher Tence Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18 10:00:00

fin : 2026-04-19 18:00:00

Date(s) :

2026-04-18

Découvrez ou redécouvrez les premières consoles de jeux vidéo accessibles librement sur écrans cathodiques. Admirez les stands Lego, mangas, vinyles, figurines, jouets, jeux de société ou réalité virtuelle. Jeux de baby-foot ou bornes d’arcade.

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Gymnase La Lionchère Boulevard Léon Rocher Tence 43190 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 50 84 97 16 robindb84@yahoo.fr

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English : Salon Pop Culture

Discover or rediscover the first video game consoles freely available on cathode ray tube screens. Admire the stands: Lego, mangas, vinyl, figurines, toys, board games or virtual reality. Table soccer and arcade games.

L’événement Expop Tence a été mis à jour le 2026-03-21 par Office de Tourisme du Haut-Lignon