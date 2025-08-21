Partez à la découverte de Tence Tence Haute-Loire

Partez à la découverte de Tence

Partez à la découverte de Tence Musée de la Pharmacie 43190 Tence Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes

Durée : Distance : Tarif :

Les Amis du Vieux Tence ont imaginé un guide de visite qui permet de déambuler dans les vieux quartiers de Tence et comprendre son histoire depuis l’époque, où la cité était fortifiée jusqu’à nos jours.

https://lesamisduvieuxtence.jimdo.com/ +33 6 31 60 15 86

English :

Les Amis du Vieux Tence have created a tour guide that allows you to wander through the old quarters of Tence and understand its history from the time when the city was fortified to the present day.

Deutsch :

Die Amis du Vieux Tence (Freunde des alten Tence) haben einen Stadtführer erstellt, der es Ihnen ermöglicht, durch die alten Viertel von Tence zu schlendern und die Geschichte der Stadt von der Zeit, als die Stadt noch befestigt war, bis zum heutigen Tag zu verstehen.

Italiano :

Gli Amici di Vieux Tence hanno ideato una guida che permette di passeggiare nei vecchi quartieri di Tence e di comprenderne la storia, dall’epoca in cui la città era fortificata fino ai giorni nostri.

Español :

Los Amigos del Vieux Tence han elaborado una guía que permite pasear por el casco antiguo de Tence y comprender su historia desde la época en que la ciudad estaba fortificada hasta la actualidad.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2023-01-03 par Haute-Loire Attractivité source Apidae Tourisme