Circuit du Druide Tence Haute-Loire
Circuit du Druide Tence Haute-Loire vendredi 1 mai 2026.
Circuit du Druide
Circuit du Druide Place de la Mairie 43190 Tence Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes
Les Amis du Vieux Tence ont balisé une boucle qui va vous diriger vers un haut lieu du patrimoine tençois la Roche Druidique.
https://lesamisduvieuxtence.jimdo.com/ +33 6 31 60 15 86
English :
The Friends of Old Tence have marked out a loop that will lead you to a high point of the heritage of Tence: the Roche Druidique.
Deutsch :
Die Amis du Vieux Tence haben einen Rundweg markiert, der Sie zu einem Höhepunkt des Tence-Erbes führt: dem Druidenfelsen.
Italiano :
Gli Amici di Vieux Tence hanno tracciato un anello che vi condurrà a un importante sito del patrimonio di Tence: la Rocca druidica.
Español :
Los Amigos del Vieux Tence han trazado un bucle que le llevará a un lugar importante del patrimonio de Tence: la Roca Druídica.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2023-01-03 par Haute-Loire Attractivité source Apidae Tourisme