Journée défi nature Gymnase La Lionchère Tence
Journée défi nature Gymnase La Lionchère Tence dimanche 26 avril 2026.
Journée défi nature
Gymnase La Lionchère Ecole publique Tence Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-26 09:00:00
fin : 2026-04-26 15:00:00
Date(s) :
2026-04-26
Chasse au trésor, marche de 9 km de l’école. Départ de 9h à 15h. 3, 9 et 12 km. Des chocolats pour tous les enfants ! Cette année, s’ajoute un parcours VTT.
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Gymnase La Lionchère Ecole publique Tence 43190 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 79 99 17 28 amicale.tence@gmail.com
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English :
Treasure hunt, 9 km walk from the school. Departure 9 a.m. to 3 p.m. 3, 9 and 12 km. Chocolates for every child! This year, we’re adding a mountain bike course.
L’événement Journée défi nature Tence a été mis à jour le 2026-03-24 par Office de Tourisme du Haut-Lignon
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