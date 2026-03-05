Les 10 km de Cholet Départ de GlisséO Cholet
Les 10 km de Cholet Départ de GlisséO Cholet dimanche 25 octobre 2026.
Les 10 km de Cholet
Départ de GlisséO Avenue Anatole Manceau Cholet Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-25
fin : 2026-10-25
Date(s) :
2026-10-25
Course à pied de 10km
Cette course à pied populaire ouverte à tous rassemble chaque année plus de 3000 personnes.
Nouveau en 2025 : une 2ème course de 5 km .
Départ de GlisséO Avenue Anatole Manceau Cholet 49300 Maine-et-Loire Pays de la Loire info@lesfouleescholetaises.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Les 10 km de Cholet Cholet a été mis à jour le 2026-03-03 par Office de tourisme du Choletais