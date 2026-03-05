Les 10 km de Cholet Départ de GlisséO Cholet

Les 10 km de Cholet

Départ de GlisséO Avenue Anatole Manceau Cholet Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-25

fin : 2026-10-25

Date(s) :

2026-10-25

Course à pied de 10km

Cette course à pied populaire ouverte à tous rassemble chaque année plus de 3000 personnes.

Nouveau en 2025 : une 2ème course de 5 km .

Départ de GlisséO Avenue Anatole Manceau Cholet 49300 Maine-et-Loire Pays de la Loire info@lesfouleescholetaises.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Les 10 km de Cholet Cholet a été mis à jour le 2026-03-03 par Office de tourisme du Choletais