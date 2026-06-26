LES 10 KM DE LA FERIA FERIA DE BÉZIERS 2026 Béziers mercredi 12 août 2026.

Béziers

LES 10 KM DE LA FERIA FERIA DE BÉZIERS 2026

Allées Paul Rqiuet Béziers Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-12

fin : 2026-08-12

Date(s) :

2026-08-12

Course de 10 km chronométrée, dès 16 ans. Tenue blanche demandée. Inscription en ligne.

Course de 10 km chronométrée, à partir de 16 ans.

Parcours semi ombragé avec de nombreuses pauses fraicheurs.

Bandana offert aux 1500 premiers inscrits.

Dress code tenue blanche.

Récompense pour les vainqueurs et tombola gratuite pour tous les participants.

Inscription en ligne. .

Allées Paul Rqiuet Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 67 36 73 73

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : LES 10 KM DE LA FERIA FERIA DE BÉZIERS 2026

10-km timed race, for runners ages 16 and up. White attire required. Online registration.

L’événement LES 10 KM DE LA FERIA FERIA DE BÉZIERS 2026 Béziers a été mis à jour le 2026-06-26 par 34 ADT34