Les 11es nuits de la lecture Médiathèque Ateliers du jour Montceau-les-Mines
mercredi 20 janvier 2027 · Médiathèque Ateliers du jour · Montceau-les-Mines
Informations pratiques
Montceau-les-Mines
Les 11es nuits de la lecture
Médiathèque Ateliers du jour 56 quai Jules Chagot Montceau-les-Mines Saône-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-01-20
fin : 2027-01-24
Date(s) :
2027-01-20
Le public sera invité à participer à de nombreux événements autour du thème de L’Enfance .
Présente dans les littératures du monde entier, l’enfance est un motif qui dépasse les époques et les frontières culturelles. Qu’il s’agisse des mythes et récits fondateurs, des romans d’apprentissage, de la poésie, des œuvres contemporaines, de la bande dessinée ou de la littérature jeunesse, elle occupe une place centrale. En mettant en scène cette période de la vie, les écrivains interrogent la formation de l’identité, les racines de l’individu et les liens qu’il entretient avec le monde.
À la fois espace de mémoire, d’imaginaire et de sensibilité, l’enfance constitue le point de départ des premières expériences, des émotions fondatrices et de la découverte de soi comme des autres. .
Médiathèque Ateliers du jour 56 quai Jules Chagot Montceau-les-Mines 71300 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 67 78 10 lembarcadere@montceaulesmines.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Les 11es nuits de la lecture
L’événement Les 11es nuits de la lecture Montceau-les-Mines a été mis à jour le 2026-07-17 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)
À voir aussi à Montceau Les Mines (Saône-et-Loire)
- Visite guidée du centre-ville de Montceau Quai Général de Gaulle Montceau-les-Mines 23 juillet 2026
- Dans les coulisses de l’industrie Groupe IGR Groupe IGR Montceau-les-Mines 20 août 2026
- Exposition Julien Clar Place des Droits de l’Homme Montceau-les-Mines 4 septembre 2026
- Présentation de la saison culturelle Place des Droits de l’Homme Montceau-les-Mines 10 septembre 2026
- Bye-bye sur l’Olympe Place des Droits de l’Homme Montceau-les-Mines 12 septembre 2026