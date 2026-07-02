Les 11es nuits de la lecture Médiathèque Ateliers du jour Montceau-les-Mines

Informations pratiques

Montceau-les-Mines

Les 11es nuits de la lecture

Médiathèque Ateliers du jour 56 quai Jules Chagot Montceau-les-Mines Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-01-20

fin : 2027-01-24

Date(s) :

2027-01-20

Le public sera invité à participer à de nombreux événements autour du thème de L’Enfance .

Présente dans les littératures du monde entier, l’enfance est un motif qui dépasse les époques et les frontières culturelles. Qu’il s’agisse des mythes et récits fondateurs, des romans d’apprentissage, de la poésie, des œuvres contemporaines, de la bande dessinée ou de la littérature jeunesse, elle occupe une place centrale. En mettant en scène cette période de la vie, les écrivains interrogent la formation de l’identité, les racines de l’individu et les liens qu’il entretient avec le monde.

À la fois espace de mémoire, d’imaginaire et de sensibilité, l’enfance constitue le point de départ des premières expériences, des émotions fondatrices et de la découverte de soi comme des autres. .

Médiathèque Ateliers du jour 56 quai Jules Chagot Montceau-les-Mines 71300 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 67 78 10 lembarcadere@montceaulesmines.fr

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English : Les 11es nuits de la lecture

L’événement Les 11es nuits de la lecture Montceau-les-Mines a été mis à jour le 2026-07-17 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)