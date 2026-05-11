Les 2 H du Bois des Naix rue Jacques Prévert Bourg-de-Péage

Bourg-de-Péage

Les 2 H du Bois des Naix

rue Jacques Prévert Bois des Naix Bourg-de-Péage Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-08 10:00:00

fin : 2026-11-08 10:00:00

Date(s) :

2026-11-08

Tu aimes courir ? Tu as un binôme de choc ? Tu veux souffrir… mais dans la bonne humeur ?

Que tu sois compétiteur, coureur du dimanche ou simplement là pour l’ambiance, cette course est faite pour toi !

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rue Jacques Prévert Bois des Naix Bourg-de-Péage 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes contact@earpathle.fr

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English :

Do you like running? Do you have a great partner? Do you want to suffer? but in a good mood?

Whether you’re a competitor, a Sunday runner or just here for the atmosphere, this is the race for you!

L’événement Les 2 H du Bois des Naix Bourg-de-Péage a été mis à jour le 2026-05-11 par Valence Romans Tourisme