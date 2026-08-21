[Les 2010] – Sylvain Groud / Ballet du Nord – CCN & Vous !, Le Grand Sud, Lille

Informations pratiques

[Les 2010] – Sylvain Groud / Ballet du Nord – CCN & Vous ! Samedi 28 novembre, 20h00 Le Grand Sud Nord

Payant

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-11-28T20:00:00+01:00 – 2026-11-28T21:15:00+01:00

Fin : 2026-11-28T20:00:00+01:00 – 2026-11-28T21:15:00+01:00

Une exploration de la planète alpha, comme le nom de la génération de ces sept danseurs.euses.

Sylvain Groud poursuit son exploration de l’adolescence…Ou plutôt, des adolescences. Se plaçant dans leur géographie, à leur altitude et leur rythme, à partir de conversations menées en amont avec les sept interprètes par la romancière Samira El Ayachi, [Les 2010] entend restituer leur contradictions, ce qui les anime, ce qui les effraie aussi. Avec une attention portée sur la lumière, qui lui permet d’alterner entre « adolescence de jour » et « adolescence de nuit », cette pièce chorégraphique est une étude en même temps qu’un éloge de la génération 2010.

Directeur du Ballet du Nord, CCN de Roubaix, depuis 2018, Sylvain Groud s’appuie sur un plateau nu, baigné de la lumière de Michael Dez et de la musique de Molécule, qu’il envisage comme un espace de vérité pour ses sept danseurs.euses entre 18 et 20 ans, issus de la « génération alpha », celle pour qui tout commence.

En co-réalisation avec la Ville de Lille / Le Grand Sud, Le Grand Bleu et le Gymnase CDCN Roubaix-Hauts-de-France dans le cadre du festival Forever Young.

Samedi 28 novembre, 20 h

À partir de 14 ans

Durée 1h15

Tarifs :

· Tout public : 15€

· -26 ans / +60 ans : 11€

· Tarif réduit : 10€ (pass Culture, abonné.e.s C’ART, demandeur.euse.s d’emploi, professionnel.le.s, intermittent.e.s du spectacle et abonné.e.s aux structures partenaires de la saison sur présentation d’un justificatif en cours de validité datant de moins d’un mois)

· Tarif solidaire : 5€ (étudiant.e.s, bénéficiaires des minimas sociaux (RSA, ASS, ADA, AV, ASI, AAH, ASPA)

⚠️ Les billets pour ce spectacle sont disponibles uniquement en vente sur place. Aucune réservation ni achat en ligne n’est possible.

Pour acheter un ou plusieurs billets, rendez-vous à l’accueil de l’un des lieux suivants, pendant les horaires d’ouverture de la billetterie :

À partir du 9 septembre

– Le Grand Sud : mercredi au vendredi – 13h à 17h

– Maison Folie Moulins : mercredi au vendredi – 14h à 17h

– Maison Folie Wazemmes : mercredi au vendredi – 14h à 17h

>> Moyens de paiement acceptés : carte bancaire / espèces / chèques.

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Conception et chorégraphie Sylvain Groud en complicité avec 7 artistes chorégraphiques (distribution en cours) Musique Molécule Lumière Michaël Dez Conversations et laboratoires d’écritures intimes Samira El Ayachi (romancière) Crédit photo Lucie Pastureau.

Le Grand Sud 50 rue de l’Europe, 59800 Lille Lille 59800 Lille-Sud Nord Hauts-de-France 03 20 88 89 90 http://www.grandsud-lille.fr https://www.facebook.com/legrandsudlille/;https://www.instagram.com/legrandsudlille/ [{« type »: « email », « value »: « resagrandsud@mairie-lille.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0320888990 »}] Concerts, expositions, défilés, conférences ou théâtre dans un bâtiment contemporain transparent et modulable. Métro : Porte des Postes (M1/M2) Bus : Place de la Garonne (L7/CITL) V’Lille : Hôtel de Police (78) ; Fbg d’Arras (147) Parking : 190 places

[Les 2010] met en scène la génération Alpha : une chorégraphie puissante où 7 jeunes interprètes racontent leurs élans, leurs doutes et leur envie de grandir.

Lucie Pastureau