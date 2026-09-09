Les 24 Préludes de Pretor Part (spectacle pianistique d’art total), L’Impromptu, Bordeaux

Informations pratiques

Les 24 Préludes de Pretor Part (spectacle pianistique d’art total) 15 septembre 2026 – 18 juin 2027 L’Impromptu Gironde

– Plein tarif : 10€

– Tarif réduit : 7€ (avec justificatif : étudiants, chômeurs, RSA, PSH)

BOISSON OFFERTE

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-15T20:30:00+02:00 – 2026-09-15T21:45:00+02:00

Fin : 2027-06-18T20:00:00+02:00 – 2027-06-18T21:15:00+02:00

Tout public – Durée : 1 h10

Laissez-vous transporter dans l’univers fantastique et poétique d’un spectacle sonore et visuel où tous les sens sont en éveil : une véritable pluie tombe sur la danseuse, un ours joue du violoncelle, des bûches s’enflamment, une tempête de neige s’abat sur le pianiste, tandis qu’un compositeur revendique ses 110 ans… À la croisée du postmodernisme et du minimalisme américain, cette œuvre incarne une victoire symbolique : celle de l’humain sur le chaos, de la nature sur la machine !

Infos surhttps://44.vivaarte.fr

Bande-annonce :https://youtu.be/0bZGIPnf3jI

PASCAL PISTONE (piano) : Compositeur, pianiste et chef d’orchestre franco-italien, docteur en musicologie, maître de conférences à l’Université Bordeaux Montaigne, il est l’auteur de divers écrits sur la musique des XXe et XXIe siècles et enseigne notamment l’analyse, l’improvisation et l’accompagnement de chansons. Ses compositions (pour piano ou orchestre) et ses spectacles de théâtre musical (comédie musicale, opéra multimédia) reflètent son intérêt pour les correspondances entre la musique et les autres arts. Pascal Pistone a donné plus de 700 concerts en tant que pianiste, en France et à l’étranger.

MATHILDE CHATIN (multi-instruments, voix, danse) : Auteure-compositrice, comédienne, danseuse et multi-instrumentiste (piano, violon, guitare, accordéon, mélodica), elle joue, depuis quatre ans au Festival Off d’Avignon ainsi que dans plusieurs salles en France, son spectacle de chansons «Le Fabuleux destin de Mathilde Chatin». Également diplômée de la Licence «Musiques actuelles, Jazz et Chanson» de l’Université Bordeaux Montaigne, Mathilde compose et arrange des œuvres dans divers styles musicaux. Elle se produit régulièrement dans plusieurs spectacles (chanson, théâtre musical, ciné-concerts) et a donné à ce jour plus de 250 concerts. Elle se consacre également à l’enseignement de l’harmonie, de l’improvisation et de l’accompagnement au piano.

L’Impromptu 8 cours de la Marne – Bordeaux Bordeaux 33800 Bordeaux Sud Gironde Nouvelle-Aquitaine 0681963511 http://www.limpromptu.fr [{« type »: « link », « value »: « https://www.billetteries.fr/billetterie/24preludes »}, {« type »: « email », « value »: « impromptu.bordeaux@gmail.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 06 81 96 35 11 »}] [{« link »: « https://44.vivaarte.fr »}, {« data »: {« author »: « Pascal Pistone », « cache_age »: 86400, « description »: « Spectacle d’art total, par Pascal Pistone (piano) & Mathilde Chatin (comu00e9dienne multi-instrumentiste), avec effets visuels immersifsnTout public – Duru00e9e : 1 h10nVenez du00e9couvrir la « Hi-Sense Music », une musique inspiru00e9e et humaniste. Laissez-vous transporter par le spectacle sonore et visuel d’une esthu00e9tique ru00e9solument pluridisciplinaire. A la croisu00e9e des chemins entre le postmodernisme et le minimalisme amu00e9ricain, cette musique incarne une victoire symbolique: celle de l’analogique sur le numu00e9rique, de l’humain sur la machine, de la mau00eetrise technique sur la technologie !nInfos : https://www.vivaarte.fr/pascalpistone/piano/preludes.htm », « type »: « video », « title »: « LES 24 PRu00c9LUDES DE PRETOR PART (extraits), par Pascal Pistone et Mathilde Chatin », « thumbnail_url »: « https://i.ytimg.com/vi/0bZGIPnf3jI/maxresdefault.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.youtube.com/watch?v=0bZGIPnf3jI », « thumbnail_height »: 720, « author_url »: « https://www.youtube.com/channel/UCsyIZIU4_8mA2oNLKsAL–w », « thumbnail_width »: 1280, « options »: {« _end »: {« label »: « End on », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _start »: {« label »: « Start from », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _cc_load_policy »: {« label »: « Closed captions », « value »: false}}, « html »: «

« , « provider_name »: « YouTube »}, « link »: « https://youtu.be/0bZGIPnf3jI »}] salle de 40 places

Par Pascal Pistone (piano) & Mathilde Chatin (divers instruments, voix, danse) + effets visuels immersifs piano musique contemporaine

dr