Les 24h de la biodiversité L’Eden Eymet
samedi 17 octobre 2026 · L'Eden · Eymet
Informations pratiques
Eymet
Les 24h de la biodiversité
L’Eden 27 Avenue de la Bastide Eymet Dordogne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-17 14:00:00
fin : 2026-10-17
Date(s) :
2026-10-17
Tout commence par l’eau.
Celle que l’on croit acquise et qui pourtant nous rappelle chaque année sa vulnérabilité.
Ces 24h de la biodiversité sont nées d’une conviction simple l’art et la culture ne peuvent pas être coupés du vivant. Regarder le monde autrement, c’est aussi apprendre à regarder nos rivières, nos oiseaux, nos sols — ce qui nous entoure chaque jour et que l’on finit par ne plus voir.
Cet événement original propose une expérience collective à l’échelle d’Eymet et des villages alentours. Balades le long des berges, spectacles en plein air, projections, expositions, ateliers participatifs, rencontres, animations familiales… Pendant 24 heures, l’eau devient le fil rouge d’une exploration collective.
Tout public
Programme à venir .
L’Eden 27 Avenue de la Bastide Eymet 24500 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 22 22 10 serviceculture@eymet-dordogne.fr
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English : Les 24h de la biodiversité
L’événement Les 24h de la biodiversité Eymet a été mis à jour le 2026-07-07 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides
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