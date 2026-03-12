Craponne-sur-Arzon

Les 24h de la Craponnaise à vélo

16 rue de la Ratille Craponne-sur-Arzon Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-05 08:00:00

fin : 2026-06-06 20:00:00

Date(s) :

2026-06-05

La Craponnaise arrive au CHPCA !

Vendredi 5 et samedi 6 juin, de 8h à 20h, venez pédaler avec nous !

Chaque kilomètre parcouru permettra de soutenir une association engagée pour le bien vieillir.

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16 rue de la Ratille Craponne-sur-Arzon 43500 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 01 10 99

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English :

La Craponnaise arrives at the CHPCA!

Friday June 5 and Saturday June 6, from 8am to 8pm, come and cycle with us!

Every kilometer you cover will support an association committed to ageing well.

L’événement Les 24h de la Craponnaise à vélo Craponne-sur-Arzon a été mis à jour le 2026-05-22 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay