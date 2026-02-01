Escape game à la médiathèque Hôtel Calemard de Montjoly Craponne-sur-Arzon
Escape game à la médiathèque Hôtel Calemard de Montjoly Craponne-sur-Arzon mercredi 27 mai 2026.
Escape game à la médiathèque
Hôtel Calemard de Montjoly 3 Place aux Fruits Craponne-sur-Arzon Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-27
fin : 2026-05-27
Date(s) :
2026-05-27 2026-06-03
Viens mener l’enquête et résoudre les énigmes à la médiathèque de Craponne.
5 personnes maximum pour 1 heure de jeu.
Inscription obligatoire à la médiathèque.
.
Hôtel Calemard de Montjoly 3 Place aux Fruits Craponne-sur-Arzon 43500 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 01 24 30 mediatheque@craponnesurarzon.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Come and investigate and solve the riddles at the Craponne media library.
maximum 5 people for 1 hour’s play.
Registration required at the media library.
L’événement Escape game à la médiathèque Craponne-sur-Arzon a été mis à jour le 2026-01-29 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay