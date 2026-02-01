Escape game à la médiathèque Hôtel Calemard de Montjoly Craponne-sur-Arzon

Escape game à la médiathèque

Hôtel Calemard de Montjoly 3 Place aux Fruits Craponne-sur-Arzon Haute-Loire

Début : 2026-05-27

fin : 2026-05-27

2026-05-27 2026-06-03

Viens mener l’enquête et résoudre les énigmes à la médiathèque de Craponne.

5 personnes maximum pour 1 heure de jeu.

Inscription obligatoire à la médiathèque.

Hôtel Calemard de Montjoly 3 Place aux Fruits Craponne-sur-Arzon 43500 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 01 24 30 mediatheque@craponnesurarzon.fr

English :

Come and investigate and solve the riddles at the Craponne media library.

maximum 5 people for 1 hour’s play.

Registration required at the media library.

