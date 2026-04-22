Journée d’information sur l’alcool at autres addictions Centre Hospitalier du Pays de Craponne Craponne-sur-Arzon

Craponne-sur-Arzon

Journée d’information sur l’alcool at autres addictions

Centre Hospitalier du Pays de Craponne 16 rue de la Ratille Craponne-sur-Arzon Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-19 09:00:00

fin : 2026-05-19 17:00:00

Date(s) :

2026-05-19

Venez découvrir ce qu’est une addiction, une dépendance à un produit.

Osez pousser la porte et discuter avec des professionnels.

Journée d’information ouverte à tous.

Sur place ateliers, cocktails et échanges.

Ouvert à tous.

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Centre Hospitalier du Pays de Craponne 16 rue de la Ratille Craponne-sur-Arzon 43500 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 01 10 00

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English :

Come and find out what addiction is.

Dare to push open the door and talk to professionals.

Information day open to all.

On-site workshops, cocktails and discussions.

Open to all.

L’événement Journée d’information sur l’alcool at autres addictions Craponne-sur-Arzon a été mis à jour le 2026-04-22 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay