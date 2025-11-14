Rencontres Astronomiques du Printemps Observation pour les habitants Craponne-sur-Arzon
Rencontres Astronomiques du Printemps Observation pour les habitants Craponne-sur-Arzon samedi 16 mai 2026.
Craponne-sur-Arzon
Rencontres Astronomiques du Printemps Observation pour les habitants
Site de Chantegrenouille Craponne-sur-Arzon Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-16 21:00:00
fin : 2026-05-16 00:00:00
Date(s) :
2026-05-16
Dans le cadre des Rencontres Astronomiques du Printemps, l’association propose aux habitants du Pays de Craponne, une observation de 21h à minuit, en bas du terrain clos.
En cas de mauvais temps une animation aura lieu sous la tente conférence.
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Site de Chantegrenouille Craponne-sur-Arzon 43500 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 77 79 61 33
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English :
Within the framework of the Astronomical Meetings of Spring, the association proposes to the inhabitants of the Country of Craponne, an observation of 21h to midnight, in bottom of the closed ground.
In case of bad weather, an animation will take place under the conference tent.
L’événement Rencontres Astronomiques du Printemps Observation pour les habitants Craponne-sur-Arzon a été mis à jour le 2025-11-14 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay
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