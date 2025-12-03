Rencontres Astronomiques du Printemps Craponne-sur-Arzon
Rencontres Astronomiques du Printemps Craponne-sur-Arzon jeudi 14 mai 2026.
Craponne-sur-Arzon
Rencontres Astronomiques du Printemps
Parc des étoiles Craponne-sur-Arzon Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-14
fin : 2026-05-17
Date(s) :
2026-05-14
C’est à Craponne sur Arzon, en Haute Loire, loin des lumières des grandes villes (la ville éteint son éclairage pour l’occasion) que vous avez rendez-vous pour ces 28èmes rencontres.
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Parc des étoiles Craponne-sur-Arzon 43500 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 77 79 61 33
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English :
It’s in Craponne sur Arzon, in the Haute Loire region, far from the lights of the big cities (the town turns off its lights for the occasion) that you’ll find us for these 28th meetings.
L’événement Rencontres Astronomiques du Printemps Craponne-sur-Arzon a été mis à jour le 2025-12-03 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay
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