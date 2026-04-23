Atelier création d’images avec l’IA Salle de la gare Craponne-sur-Arzon

Craponne-sur-Arzon

Atelier création d’images avec l’IA

Salle de la gare Place de la gare Craponne-sur-Arzon Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-20 13:30:00

fin : 2026-05-20 15:30:00

Date(s) :

2026-05-20

Dans le cadre de la Semaine de l’IA pour Tous, Cédric Chazelet, Conseiller numérique de la communauté d’Agglomération du Puy-en-Velay vous propose un atelier de création d’images avec l’Intelligence Artificielle.

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Salle de la gare Place de la gare Craponne-sur-Arzon 43500 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 75 59 89 96

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English :

As part of AI Week for All, Cédric Chazelet, Digital Advisor for the Communauté d’Agglomération du Puy-en-Velay, offers a workshop on creating images with Artificial Intelligence.

L’événement Atelier création d’images avec l’IA Craponne-sur-Arzon a été mis à jour le 2026-04-23 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay