Concours officiel de pétanque Craponne-sur-Arzon
Concours officiel de pétanque Craponne-sur-Arzon jeudi 4 juin 2026.
Concours officiel de pétanque
Stade de la Prairie Craponne-sur-Arzon Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-04 13:30:00
fin : 2026-06-04
Date(s) :
2026-06-04
L’Amicale de Pétanque Craponnaise organise un concours officiel de pétanque en doublette A-B-C, réservé aux licenciés vétérans, au stade de la prairie.
Inscriptions à partir de 13h30, début des parties à 14h30.
.
Stade de la Prairie Craponne-sur-Arzon 43500 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 70 84 26 97
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The Amicale de Pétanque Craponnaise organizes an official double A-B-C petanque competition, reserved for veterans, at the stade de la prairie.
Registration from 1.30pm, games start at 2.30pm.
L’événement Concours officiel de pétanque Craponne-sur-Arzon a été mis à jour le 2026-02-05 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay