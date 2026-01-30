Don du sang Salle Polyvalente Craponne-sur-Arzon

Don du sang

Salle Polyvalente Route du Stade Craponne-sur-Arzon Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-12 15:30:00

fin : 2026-03-12 19:00:00

Date(s) :

2026-03-12

Venez donner votre sang, et sauvez 3 vies !

RDV à prendre sur dondesang.efs.sante.fr

.

Salle Polyvalente Route du Stade Craponne-sur-Arzon 43500 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes montagne-danielle@orange.fr

English :

Give blood and save 3 lives!

Make an appointment at dondesang.efs.sante.fr

L’événement Don du sang Craponne-sur-Arzon a été mis à jour le 2026-01-30 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay