Don du sang Salle Polyvalente Craponne-sur-Arzon jeudi 12 mars 2026.
Salle Polyvalente Route du Stade Craponne-sur-Arzon Haute-Loire
Début : 2026-03-12 15:30:00
fin : 2026-03-12 19:00:00
2026-03-12
Venez donner votre sang, et sauvez 3 vies !
RDV à prendre sur dondesang.efs.sante.fr
Salle Polyvalente Route du Stade Craponne-sur-Arzon 43500 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes montagne-danielle@orange.fr
English :
Give blood and save 3 lives!
Make an appointment at dondesang.efs.sante.fr
L’événement Don du sang Craponne-sur-Arzon a été mis à jour le 2026-01-30 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay