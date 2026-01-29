Rencontre musicale avec Banan’n Jug Parvis de la médiathèque Craponne-sur-Arzon
Rencontre musicale avec Banan’n Jug Parvis de la médiathèque Craponne-sur-Arzon vendredi 5 juin 2026.
Rencontre musicale avec Banan’n Jug
Parvis de la médiathèque 3 Place aux Fruits Craponne-sur-Arzon Haute-Loire
Tarif : – –
Date : 2026-06-05 17:00:00
Début : 2026-06-05 17:00:00
fin : 2026-06-05
Date(s) :
2026-06-05
La Ville de Craponne, en partenariat avec le Syndicat Mixte du Projet Chaise-Dieu, vous invite à une rencontre musicale avec le groupe Banan’n Jug le 5 juin sur le parvis de la médiathèque.
Parvis de la médiathèque 3 Place aux Fruits Craponne-sur-Arzon 43500 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 03 21 14 culture@craponnesurarzon.fr
English :
The town of Craponne, in partnership with the Syndicat Mixte du Projet Chaise-Dieu, invites you to a musical encounter with the group Banan’n Jug on June 5 in front of the media library.
