Rencontre musicale avec Banan’n Jug Parvis de la médiathèque Craponne-sur-Arzon

Rencontre musicale avec Banan’n Jug

Parvis de la médiathèque 3 Place aux Fruits Craponne-sur-Arzon Haute-Loire

Début : 2026-06-05 17:00:00

fin : 2026-06-05

Date(s) :

2026-06-05

La Ville de Craponne, en partenariat avec le Syndicat Mixte du Projet Chaise-Dieu, vous invite à une rencontre musicale avec le groupe Banan’n Jug le 5 juin sur le parvis de la médiathèque.

English :

The town of Craponne, in partnership with the Syndicat Mixte du Projet Chaise-Dieu, invites you to a musical encounter with the group Banan’n Jug on June 5 in front of the media library.

