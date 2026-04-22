Concert Sunny Gospel avec Exagroove Craponne-sur-Arzon
Concert Sunny Gospel avec Exagroove Craponne-sur-Arzon samedi 30 mai 2026.
Craponne-sur-Arzon
Concert Sunny Gospel avec Exagroove
Eglise Craponne-sur-Arzon Haute-Loire
Tarif : 10 – 10 – EUR
10 € en prévente, 12 € sur place
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 18:00:00
fin : 2026-05-30
Date(s) :
2026-05-30
Pour sa 5ème édition, le concert du printemps Sunny Gospel aura lieu à Craponne, avec les choristes de l’atelier chant Exagroove accompagnés au piano par Vladimir Jankovik. Le répertoire de chants Gospel aura pour fil conducteur le thème de la Paix.
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Eglise Craponne-sur-Arzon 43500 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes exagroove@gmail.com
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English :
For its 5th edition, the Sunny Gospel spring concert will take place in Craponne, with choristers from the Exagroove singing workshop accompanied on piano by Vladimir Jankovik. The repertoire of Gospel songs will focus on the theme of Peace.
L’événement Concert Sunny Gospel avec Exagroove Craponne-sur-Arzon a été mis à jour le 2026-04-22 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay
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