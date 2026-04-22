Craponne-sur-Arzon

Concert Sunny Gospel avec Exagroove

Eglise Craponne-sur-Arzon Haute-Loire

Tarif : 10 – 10 – EUR

10 € en prévente, 12 € sur place

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 18:00:00

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-30

Pour sa 5ème édition, le concert du printemps Sunny Gospel aura lieu à Craponne, avec les choristes de l’atelier chant Exagroove accompagnés au piano par Vladimir Jankovik. Le répertoire de chants Gospel aura pour fil conducteur le thème de la Paix.

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Eglise Craponne-sur-Arzon 43500 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes exagroove@gmail.com

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English :

For its 5th edition, the Sunny Gospel spring concert will take place in Craponne, with choristers from the Exagroove singing workshop accompanied on piano by Vladimir Jankovik. The repertoire of Gospel songs will focus on the theme of Peace.

L’événement Concert Sunny Gospel avec Exagroove Craponne-sur-Arzon a été mis à jour le 2026-04-22 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay