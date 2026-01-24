Train Restaurant de la fête des Mères Place de la Gare Craponne-sur-Arzon

Train Restaurant de la fête des Mères

Place de la Gare Gare de Craponne Craponne-sur-Arzon Haute-Loire

Tarif : 45 – 45 – 45 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-31 12:30:00

fin : 2026-05-31

Date(s) :

2026-05-31

Le train restaurant Spécial Fêtes des Mères est une idée originale d’honorer nos Mamans déjeunez confortablement à bord du Train Restaurant du Chemin de Fer du Haut-Forez au cours d’un voyage entre Craponne-sur-Arzon et Usson-en-Forez.

English :

The special Mother’s Day Train Restaurant is an original way to honor our Mothers: enjoy a comfortable lunch on board the Chemin de Fer du Haut-Forez Train Restaurant on a journey between Craponne-sur-Arzon and Usson-en-Forez.

