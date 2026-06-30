Informations pratiques

Tours

Les 3 ans du prisme

146 rue Edouard Vaillant Tours Indre-et-Loire

Tarif : 11 – 11 – EUR

11

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-09-17 19:30:00

fin : 2026-09-17 23:30:00

Date(s) :

2026-09-17

Le Prisme vous convie à son 3ème anniversaire !

Pour l’occasion, notre cabaret Corpus Actif s’exporte au Bateau Ivre pour une édition augmentée 1h30 de spectacle, suivi d’un DJ set jusqu’à la fermeture.

Une soirée fidèle au collectif venez (re)découvrir des artistes de Tours et alentours, avec pour programme des numéros au-delà des normes de corporalités et sensualités, dans nos intimités manifestées avec humour et sensibilité.

On vous attend nombreux·ses pour venir souffler notre 3ème bougie ! 11 .

146 rue Edouard Vaillant Tours 37000 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire billetterie@bateauivre.coop

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English :

Le Prisme invites you to its 3rd anniversary!

L’événement Les 3 ans du prisme Tours a été mis à jour le 2026-06-24 par ADT 37