Les 33ème Vignandises journées gourmandes Château-Musée du Moine Sacristain Aurec-sur-Loire

Les 33ème Vignandises journées gourmandes

Château-Musée du Moine Sacristain 78 chemin des remparts Aurec-sur-Loire Haute-Loire

Début : 2026-10-24 10:00:00

fin : 2026-10-25 18:00:00

2026-10-24

La fête gourmande des Vignandises est le rendez-vous incontournable de la gastronomie.

Château-Musée du Moine Sacristain 78 chemin des remparts Aurec-sur-Loire 43110 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 77 35 26 55 amisduvieilaurec@gmail.com

English :

The Vignandises gourmet festival is a not-to-be-missed gastronomic event.

