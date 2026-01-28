Les 33ème Vignandises journées gourmandes Château-Musée du Moine Sacristain Aurec-sur-Loire
Les 33ème Vignandises journées gourmandes Château-Musée du Moine Sacristain Aurec-sur-Loire samedi 24 octobre 2026.
Les 33ème Vignandises journées gourmandes
Château-Musée du Moine Sacristain 78 chemin des remparts Aurec-sur-Loire Haute-Loire
Tarif : – –
Date : 
Début : 2026-10-24 10:00:00
fin : 2026-10-25 18:00:00
Début : 2026-10-24 10:00:00
fin : 2026-10-25 18:00:00
Date(s) :
2026-10-24
La fête gourmande des Vignandises est le rendez-vous incontournable de la gastronomie.
Château-Musée du Moine Sacristain 78 chemin des remparts Aurec-sur-Loire 43110 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 77 35 26 55 amisduvieilaurec@gmail.com
English :
The Vignandises gourmet festival is a not-to-be-missed gastronomic event.
