Les 35 ans du Fieald Casino de Paris Paris

Imaginez une scène ouverte aux artistes de toutes disciplines, sans audition… C’est bon ? Maintenant, imaginez des artistes sélectionnés au hasard, des sketchs créés chaque semaine par une troupe de doux-dingues et un groupe de musique qui met le feu aux planches du théâtre tous les dimanches. Vous nous suivez ? Cette histoire, c’est celle du FIEALD depuis 1991, avec plus de 1 300 représentations au compteur.

Le 4 octobre, la scène la plus ouverte de France fête ses 35 ans d’existence au Casino de Paris avec un spectacle exceptionnel, qui retracera son histoire, fera revenir ses figures légendaires et donnera toute sa place à la diversité qui a fait sa notoriété. Le 4 octobre, le plus grand laboratoire du spectacle vivant, où ont défilé Dany Boon, Kyan Khojandi, Florence Foresti, Jamel Debbouze, Shirley Souagnon, prend ses quartiers au Casino de Paris pour une soirée mémorable.

Le 4 octobre, c’est une page d’histoire du spectacle vivant qui s’écrit.

Avec Audrey Baldassare, Marie de Brauer, Jean-Benoît Diallo, Eliott Doyle, les Fills Monkey, Adel Fugazi, Léopold Lemarchand, Amandine Lourdel, Mahé, Cécile Marx, Florent Peyre, Lisa Pariente, Lisa Perrio, Viktor Vincent, les Wriggles et plein d’autres à venir !

Ouverture des portes : 1 h avant l’heure indiquée sur votre billet.

Retrouvez toutes les informations pour organiser votre visite ici.

Afin de garantir la sécurité des plus jeunes publics et conformément au règlement intérieur, l’accès à la salle est interdit aux enfants âgés de moins de 3 ans.

Production : L’Art Seine

Le dimanche 04 octobre 2026

de 19h30 à 21h30

payant Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-10-04T22:30:00+02:00

fin : 2026-10-05T00:30:00+02:00

Date(s) : 2026-10-04T19:30:00+02:00_2026-10-04T21:30:00+02:00

Casino de Paris 16 rue de Clichy 75009 Paris

+33800008926



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