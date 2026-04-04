LES 4 SAISONS – BALLET LE COLISEE Chartres

LES 4 SAISONS – BALLET Début : 2026-12-22 à 20:00. Tarif : – euros.

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LE COLISEE RUE DANIÈLE CASANOVA 28000 Chartres 28