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LES 4 SAISONS – BALLET LE COLISEE Chartres

LES 4 SAISONS – BALLET LE COLISEE Chartres

LES 4 SAISONS – BALLET LE COLISEE Chartres mardi 22 décembre 2026.

Lieu : LE COLISEE

Adresse : RUE DANIÈLE CASANOVA

Ville : 28000 Chartres

Département : 28

Début : 2026-12-22

Fin : 2026-12-22

Heure de début : 20:00

LES 4 SAISONS – BALLET Début : 2026-12-22 à 20:00. Tarif : – euros.

Pour obtenir votre billet, le mieux est d’aller sur le site de l’organisateur ou du lieu afin d’obtenir le meilleur tarif.

LE COLISEE RUE DANIÈLE CASANOVA 28000 Chartres 28

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