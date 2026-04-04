Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

LES 4 SAISONS – BALLET REIMS ARENA Reims

LES 4 SAISONS – BALLET REIMS ARENA Reims

LES 4 SAISONS – BALLET REIMS ARENA Reims jeudi 17 décembre 2026.

Lieu : REIMS ARENA

Adresse : BOULEVARD JULES CESAR

Ville : 51100 Reims

Département : 51

Début : 2026-12-17

Fin : 2026-12-17

Heure de début : 20:00

LES 4 SAISONS – BALLET Début : 2026-12-17 à 20:00. Tarif : – euros.

Pour obtenir votre billet, le mieux est d’aller sur le site de l’organisateur ou du lieu afin d’obtenir le meilleur tarif.

REIMS ARENA BOULEVARD JULES CESAR 51100 Reims 51

À voir aussi à Reims (51)