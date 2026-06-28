Les 4 Saisons de Vivaldi extraits / Prélude et Allegro de Kreisler / Concerto pour violon de Beethoven Eglise Saint Germain des Prés Paris
Les 4 Saisons de Vivaldi extraits / Prélude et Allegro de Kreisler / Concerto pour violon de Beethoven Eglise Saint Germain des Prés Paris vendredi 16 octobre 2026.
Fritz Kreisler – Prélude et Allegro
Ludwig Van Beethoven – concerto pour Violon en ré majeur , op. 61
Les quatre Saisons de Vivaldi extraits
Ne manquez pas l incroyable performance de l’orchestre Hélios
Le vendredi 16 octobre 2026
de 20h45 à 22h00
payant
Prestige 60 €
Carré or 40 €
Tarif unique 30
tarif réduit 20 € étudiants/chômeurs
Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-10-16T23:45:00+02:00
fin : 2026-10-17T01:00:00+02:00
Date(s) : 2026-10-16T20:45:00+02:00_2026-10-16T22:00:00+02:00
Eglise Saint Germain des Prés 3 Place Saint-Germain des Prés 75006 Paris
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