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Les 4 Saisons de Vivaldi extraits / Prélude et Allegro de Kreisler / Concerto pour violon de Beethoven Eglise Saint Germain des Prés Paris

Les 4 Saisons de Vivaldi extraits / Prélude et Allegro de Kreisler / Concerto pour violon de Beethoven Eglise Saint Germain des Prés Paris

Les 4 Saisons de Vivaldi extraits / Prélude et Allegro de Kreisler / Concerto pour violon de Beethoven Eglise Saint Germain des Prés Paris vendredi 16 octobre 2026.

Lieu
Eglise Saint Germain des Prés
Adresse
3 Place Saint-Germain des Prés
Ville
75006 Paris
Département
Paris
Début
vendredi 16 octobre 2026
Fin
samedi 17 octobre 2026
Tarif
<p>Prestige 60 €</p><p>Carré or 40 € </p><p>Tarif unique 30</p><p>tarif réduit 20 € étudiants/chômeurs</p>

Fritz Kreisler – Prélude et Allegro

Ludwig Van Beethoven – concerto pour Violon en ré majeur , op. 61

Les quatre Saisons de Vivaldi extraits

Ne manquez pas l incroyable performance de l’orchestre Hélios
Le vendredi 16 octobre 2026
de 20h45 à 22h00
payant

Prestige 60 €

Carré or 40 € 

Tarif unique 30

tarif réduit 20 € étudiants/chômeurs

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-10-16T23:45:00+02:00
fin : 2026-10-17T01:00:00+02:00
Date(s) : 2026-10-16T20:45:00+02:00_2026-10-16T22:00:00+02:00

Eglise Saint Germain des Prés 3 Place Saint-Germain des Prés  75006 Paris
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