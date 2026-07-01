AGENDA · Nantes
Les 4 saisons du Breil : été, Maison de quartier du Breil – ACCOORD, Nantes
vendredi 10 juillet 2026 · Maison de quartier du Breil - ACCOORD · Nantes
Informations pratiques
Les 4 saisons du Breil : été Vendredi 10 juillet, 15h00 Maison de quartier du Breil – ACCOORD Loire-Atlantique
Gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-10T15:00:00+02:00 – 2026-07-10T19:00:00+02:00
Fin : 2026-07-10T15:00:00+02:00 – 2026-07-10T19:00:00+02:00
Lancement de l’été en musique !
Maison de quartier du Breil – ACCOORD 52 Rue du Breil, Nantes Nantes 44100 Breil – Barberie Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 0240760854 »}]
Lancement de l’été en musique ! concert animations
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