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Les 4 saisons du Breil : été, Maison de quartier du Breil – ACCOORD, Nantes

vendredi 10 juillet 2026 · Maison de quartier du Breil - ACCOORD · Nantes

Les 4 saisons du Breil : été, Maison de quartier du Breil – ACCOORD, Nantes

Informations pratiques

Début
vendredi 10 juillet 2026
Fin
vendredi 10 juillet 2026
Lieu
Maison de quartier du Breil - ACCOORD
Adresse
52 Rue du Breil, Nantes
Ville
44100 Nantes
Département
Loire-Atlantique
Tarif
Gratuit

Les 4 saisons du Breil : été Vendredi 10 juillet, 15h00 Maison de quartier du Breil – ACCOORD Loire-Atlantique

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-10T15:00:00+02:00 – 2026-07-10T19:00:00+02:00
Fin : 2026-07-10T15:00:00+02:00 – 2026-07-10T19:00:00+02:00

Lancement de l’été en musique !

Maison de quartier du Breil – ACCOORD 52 Rue du Breil, Nantes Nantes 44100 Breil – Barberie Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 0240760854 »}]
Lancement de l’été en musique ! concert animations

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