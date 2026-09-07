AGENDA · Tournon-sur-Rhône
« Les 490 ans de la mort du Dauphin, de l’ombre à la lumière », Église Saint-Julien, Tournon-sur-Rhône
vendredi 18 septembre 2026 · Église Saint-Julien · Tournon-sur-Rhône
Informations pratiques
« Les 490 ans de la mort du Dauphin, de l’ombre à la lumière » Vendredi 18 septembre, 18h30 Église Saint-Julien Ardèche
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-18T18:30:00+02:00 – 2026-09-18T20:00:00+02:00
Fin : 2026-09-18T18:30:00+02:00 – 2026-09-18T20:00:00+02:00
« Les 490 ans de la mort du Dauphin, de l’ombre à la lumière »
Vendredi 18 septembre en soirée
conférence
Église Saint-Julien 7 Pl. Saint-Julien, 07300 Tournon-sur-Rhône, France Tournon-sur-Rhône 07300 Ardèche Auvergne-Rhône-Alpes
« Les 490 ans de la mort du Dauphin, de l’ombre à la lumière »
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