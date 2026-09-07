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« Les 490 ans de la mort du Dauphin, de l’ombre à la lumière », Église Saint-Julien, Tournon-sur-Rhône

vendredi 18 septembre 2026 · Église Saint-Julien · Tournon-sur-Rhône

« Les 490 ans de la mort du Dauphin, de l’ombre à la lumière », Église Saint-Julien, Tournon-sur-Rhône

Informations pratiques

Début
vendredi 18 septembre 2026
Fin
vendredi 18 septembre 2026
Lieu
Église Saint-Julien
Adresse
7 Pl. Saint-Julien, 07300 Tournon-sur-Rhône, France
Ville
07300 Tournon-sur-Rhône
Département
Ardèche

« Les 490 ans de la mort du Dauphin, de l’ombre à la lumière » Vendredi 18 septembre, 18h30 Église Saint-Julien Ardèche

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-18T18:30:00+02:00 – 2026-09-18T20:00:00+02:00
Fin : 2026-09-18T18:30:00+02:00 – 2026-09-18T20:00:00+02:00

« Les 490 ans de la mort du Dauphin, de l’ombre à la lumière »
Vendredi 18 septembre en soirée
conférence

Église Saint-Julien 7 Pl. Saint-Julien, 07300 Tournon-sur-Rhône, France Tournon-sur-Rhône 07300 Ardèche Auvergne-Rhône-Alpes
« Les 490 ans de la mort du Dauphin, de l’ombre à la lumière »

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