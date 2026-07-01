Les 5 au Carré, Carré à la Farine, Versailles
lundi 21 septembre 2026 · Carré à la Farine · Versailles
Informations pratiques
Les 5 au Carré 21 – 27 septembre Carré à la Farine Yvelines
Entrée libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-21T11:00:00+02:00 – 2026-09-21T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-27T11:00:00+02:00 – 2026-09-27T18:00:00+02:00
Les Cinq au Carré,
Ils auraient pu être quatre, garder aux Halles leur mesure tranquille, leurs angles sages, leur silence ordonné.
Mais ils sont cinq.
Une présence en plus, comme un souffle glissé dans la forme, une diagonale sensible qui fait vibrer l’espace.
Dans ce Carré chargé d’histoire, une forme simple devient vivante : celle d’un équilibre entre singularités et résonances.
Être “au carré” devient alors une promesse, celle d’un léger débordement, d’une harmonie inattendue.
Ils sont cinq au Carré et la lumière circule, libre.
Vernissage : Samedi 26 septembre de 18h à 21h
Carré à la Farine 70bis rue de la paroisse 78000 Versailles Versailles 78000 Notre-Dame Yvelines Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « ngiro@orange.fr »}, {« type »: « email », « value »: « baudrac13@gmail.com »}]
Au Carré à la Farine, 5 artistes mêlent peinture, céramique, photographie, cinq langages qui se frôlent et se répondent. Entre les œuvres, la lumière circule librement.
© Anne Petit, Françoise Rossi, Isabelle Verdenne, Gérard Baudry et Nathalie Girault
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