Les 80 ans du Yacht Club de Vernon Rue Frédéric Ogereau Vernon

Informations pratiques

Vernon

Les 80 ans du Yacht Club de Vernon

Rue Frédéric Ogereau Parc des Tourelles Vernon Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-09-25 16:00:00

fin : 2026-09-25 19:00:00

Date(s) :

2026-09-25 2026-09-26

Un week-end exceptionnel pour célébrer les 80 ans du Yacht Club de Vernon

À l’occasion de son 80ᵉ anniversaire, le Yacht Club de Vernon vous invite à vivre un week-end festif, sportif et convivial les 25, 26 et 27 septembre, en bord de Seine.

Pendant trois jours, le club ouvrira ses portes au grand public pour faire découvrir l’univers de la voile, l’histoire du YCV et les nombreuses animations prévues pour petits et grands.

La régate inter-entreprises

Les vendredi 25 et samedi 26 septembre, plusieurs entreprises s’affronteront lors d’une régate conviviale sur la Seine.

Les courses pourront être observées depuis les berges et, selon les conditions techniques, suivies en direct grâce à un système de traceurs GPS retransmis sur écran.

Le concours scolaire

Depuis le mois d’avril, les élèves de CM1 et CM2 de Vernon et des communes voisines participent à un grand concours de construction de bateaux à partir de matériaux recyclés.

Les créations réalisées par les classes seront exposées tout au long du week-end anniversaire.

Le village d’animations

Installé en bord de Seine, le long de la voie verte reliant Paris à Honfleur, le village d’animations sera ouvert au public du vendredi à 17 h jusqu’au dimanche à 17 h 30.

Les visiteurs pourront y découvrir

– un espace retraçant l’histoire du Yacht Club de Vernon ;

– l’exposition des bateaux réalisés par les écoles ;

– une boutique de créations artisanales fabriquées à partir d’anciennes voiles ;

– des balades en voilier (10 € 30 min) ;

– un atelier de voile radiocommandée (5 € 20 min) ;

– du paddle (5 € 30 min ou 10 € 1 h) ;

– une exposition de bateaux ;

– un atelier de tableaux de nœuds ;

– une buvette conviviale pour se restaurer et partager un moment au bord de l’eau.

Aucune réservation n’est nécessaire pour participer aux activités proposées. Les animations sont accessibles directement sur place, dans la limite des places disponibles.

Ce week-end anniversaire sera l’occasion de réunir anciens membres, partenaires, passionnés de voile et habitants du territoire autour d’un événement festif, familial et accessible à tous. .

Rue Frédéric Ogereau Parc des Tourelles Vernon 27200 Eure Normandie +33 6 52 74 08 09 info@yc-vernon.fr

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English : Les 80 ans du Yacht Club de Vernon

L’événement Les 80 ans du Yacht Club de Vernon Vernon a été mis à jour le 2026-07-02 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération