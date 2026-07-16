« Les abords » Exposition de Dana Cojbuc à Montauban, a Galerie de l’Atelier 14 rue de la comédie Montauban, Montauban

samedi 3 octobre 2026 · a Galerie de l’Atelier 14 rue de la comédie Montauban · Montauban

Informations pratiques

« Les abords » Exposition de Dana Cojbuc à Montauban 3 – 17 octobre, les samedis a Galerie de l’Atelier 14 rue de la comédie Montauban Tarn-et-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-03T10:00:00+02:00 – 2026-10-03T13:30:00+02:00

Fin : 2026-10-17T10:00:00+02:00 – 2026-10-17T13:30:00+02:00

EXPOSITION DANA COJBUC

à la Galerie de l’Atelier Montauban (Tarn et Garonne)

Du 26 septembre au 18 octobre 2026 aura lieu l’exposition de la photographe Dana Cojbuc qui est née en 1979 en Roumanie. Diplômée des Beaux-Arts de Bucarest, elle vit à Paris et jouit d’une notoriété certaine. Après avoir développé un travail purement photographique pendant plusieurs années, elle a effectué une singulière et sensible transition vers le dessin. A partir de ses propres tirages, elle redéfinit les limites de la prise de vue et réinvente le sujet par le dessin.

Les samedi : 10h-13h30.

En semaine : sur rendez-vous (0650394394).

a Galerie de l’Atelier 14 rue de la comédie Montauban 14 rue de la comédie Montauban Montauban 82000 Sapiac Tarn-et-Garonne Occitanie 0650394394 http://www.centrephoto-gaillac.com/Exposition-Dana-Cojbuc Galerie d’art Parking à proximité

EXPOSITION DANA COJBUC

©Dana Cojbuc