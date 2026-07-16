« Les abords » Exposition de Dana Cojbuc – vernissage à Montauban, a Galerie de l’Atelier 14 rue de la comédie Montauban, Montauban
samedi 26 septembre 2026 · a Galerie de l’Atelier 14 rue de la comédie Montauban · Montauban
Informations pratiques
« Les abords » Exposition de Dana Cojbuc – vernissage à Montauban Samedi 26 septembre, 19h00 a Galerie de l’Atelier 14 rue de la comédie Montauban Tarn-et-Garonne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-26T19:00:00+02:00 – 2026-09-26T21:30:00+02:00
Fin : 2026-09-26T19:00:00+02:00 – 2026-09-26T21:30:00+02:00
EXPOSITION DANA COJBUC
à la Galerie de l’Atelier Montauban (Tarn et Garonne)
Du 26 septembre au 18 octobre 2026 aura lieu l’exposition de la photographe Dana Cojbuc qui est née en 1979 en Roumanie. Diplômée des Beaux-Arts de Bucarest, elle vit à Paris et jouit d’une notoriété certaine. Après avoir développé un travail purement photographique pendant plusieurs années, elle a effectué une singulière et sensible transition vers le dessin. A partir de ses propres tirages, elle redéfinit les limites de la prise de vue et réinvente le sujet par le dessin.
a Galerie de l’Atelier 14 rue de la comédie Montauban 14 rue de la comédie Montauban Montauban 82000 Sapiac Tarn-et-Garonne Occitanie 0650394394 http://www.centrephoto-gaillac.com/Exposition-Dana-Cojbuc Galerie d’art Parking à proximité
EXPOSITION DANA COJBUC
©Dana Cojbuc
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