Les activités ludiques pour les enfants, Archives départementales Des Vosges, Épinal

Informations pratiques

Les activités ludiques pour les enfants Dimanche 20 septembre, 14h00 Archives départementales Des Vosges Vosges

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Les Archives accueillent aussi les plus petits avec des activités qui leur sont dédiées : coin lecture, kapla géant, mémory géant, qui-est-ce ?, puzzle de cartes, coloriages.

Archives départementales Des Vosges 3 Av. Pierre Blanck, 88000 Épinal, France Épinal 88000 Vosges Grand Est 0329818070 http://www.archives.vosges.fr/

Les activités ludiques pour les enfants

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