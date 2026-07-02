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AGENDA · Eyguières

Les Afterworks du Domaine Jolibois Route d’Aureille Eyguières

jeudi 2 juillet 2026 · Route d'Aureille · Eyguières

Informations pratiques

Début
jeudi 2 juillet 2026
Fin
vendredi 3 juillet 2026
Heure de début
18:00:00
Lieu
Route d'Aureille
Adresse
Domaine Jòlibois
Ville
13430 Eyguières
Département
Bouches-du-Rhône
Tarif

Eyguières

Les Afterworks du Domaine Jolibois

Jeudi 16 juillet 2026 de 18h à 22h.

Jeudi 30 juillet 2026 de 18h à 22h.

Jeudi 13 août 2026 de 18h à 22h.

Jeudi 27 août 2026 de 18h à 22h. Route d’Aureille Domaine Jòlibois Eyguières Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-02 18:00:00
fin : 2026-07-30 22:00:00

Date(s) :
2026-07-02 2026-07-16 2026-07-30 2026-08-13 2026-08-27

Cet été, le Domaine Jòlibois vous invite à terminer votre journée dans un cadre d’exception, au cœur des Alpilles.
De 18h à 22h, profitez d’un apéritif, de planches de produits du terroir au coucher du soleil, au milieu de nos champs d’oliviers.

Un moment de convivialité et de douceur provençale, à partager entre amis, en famille ou entre collègues.   .

Route d’Aureille Domaine Jòlibois Eyguières 13430 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 9 80 80 10 35  contact@domainejolibois.com

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English :

This summer, Domaine Jòlibois invites you to round off your day in an exceptional setting, in the heart of the Alpilles.

L’événement Les Afterworks du Domaine Jolibois Eyguières a été mis à jour le 2026-07-03 par Provence Tourisme

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