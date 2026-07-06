Les Allumeurs des Toiles présentent Le Gâteau du Président Drame de Hasan Hadi Cinéma Casino Clamecy
lundi 6 juillet 2026 · Cinéma Casino · Clamecy
Informations pratiques
Clamecy
Les Allumeurs des Toiles présentent Le Gâteau du Président Drame de Hasan Hadi
Cinéma Casino 41 Route de Pressures Clamecy Nièvre
Tarif : 6 – 6 – 6 EUR
Tarif réduit
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-06 18:00:00
fin : 2026-07-06 19:42:00
Date(s) :
2026-07-06 2026-07-07
Les Allumeurs des Toiles présentent Le Gâteau du Président Drame de Hasan Hadi Irak, Qatar, USA 1h42
Dans l’Irak de Saddam Hussein, Lamia, 9 ans, se voit confier la lourde tâche de confectionner un gâteau pour célébrer l’anniversaire du président. Sa quête d’ingrédients, accompagnée de son ami Saeed, bouleverse son quotidien.
Le gâteau du Président, souligne son réalisateur, est une fable. Celle-là raconte parfaitement la fin de l’innocence grâce à ce road-trip culinaire aux allure de voyage initiatique. FranceInfo Culture .
Cinéma Casino 41 Route de Pressures Clamecy 58500 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 22 79 68
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Les Allumeurs des Toiles présentent Le Gâteau du Président Drame de Hasan Hadi
L’événement Les Allumeurs des Toiles présentent Le Gâteau du Président Drame de Hasan Hadi Clamecy a été mis à jour le 2026-06-30 par OT Clamecy Haut Nivernais
À voir aussi à Clamecy (Nièvre)
- Repas breton intergénérationnel Salle Colas Breugnon Clamecy 7 juillet 2026
- La Coopérative des Savoirs propose Conversation en allemand Local partagé Clamecy 8 juillet 2026
- L’association Jazz & Blues présente A Contrario MLAC Clamecy 8 juillet 2026
- Visites commentées Clamecy Les jeudis du patrimoine Office de tourisme de Clamecy Clamecy 9 juillet 2026
- Visites commentées Clamecy Entre ombres et lumières Office de tourisme Clamecy 10 juillet 2026