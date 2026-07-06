Les Allumeurs des Toiles présentent Le Gâteau du Président Drame de Hasan Hadi Cinéma Casino Clamecy

Informations pratiques

Clamecy

Les Allumeurs des Toiles présentent Le Gâteau du Président Drame de Hasan Hadi

Cinéma Casino 41 Route de Pressures Clamecy Nièvre

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Tarif réduit

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-06 18:00:00

fin : 2026-07-06 19:42:00

Date(s) :

2026-07-06 2026-07-07

Les Allumeurs des Toiles présentent Le Gâteau du Président Drame de Hasan Hadi Irak, Qatar, USA 1h42

Dans l’Irak de Saddam Hussein, Lamia, 9 ans, se voit confier la lourde tâche de confectionner un gâteau pour célébrer l’anniversaire du président. Sa quête d’ingrédients, accompagnée de son ami Saeed, bouleverse son quotidien.

Le gâteau du Président, souligne son réalisateur, est une fable. Celle-là raconte parfaitement la fin de l’innocence grâce à ce road-trip culinaire aux allure de voyage initiatique. FranceInfo Culture .

Cinéma Casino 41 Route de Pressures Clamecy 58500 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 22 79 68

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English : Les Allumeurs des Toiles présentent Le Gâteau du Président Drame de Hasan Hadi

L’événement Les Allumeurs des Toiles présentent Le Gâteau du Président Drame de Hasan Hadi Clamecy a été mis à jour le 2026-06-30 par OT Clamecy Haut Nivernais