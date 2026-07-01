Les Alpes-Maritimes, terre de tournages, Archives départementales des Alpes-Maritimes, Nice

Informations pratiques

Les Alpes-Maritimes, terre de tournages 2 octobre – 18 décembre Archives départementales des Alpes-Maritimes Alpes-Maritimes

Gratuit et librement accessible.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-02T09:00:00+02:00 – 2026-10-02T17:00:00+02:00

Fin : 2026-12-18T09:00:00+01:00 – 2026-12-18T17:00:00+01:00

Cinéma et photographie étant intrinsèquement liés, tant par leurs procédés techniques que par les sujets qu’ils abordent, l’exposition « Les Alpes-Maritimes, terre de tournages » se propose de valoriser l’histoire des tournages cinématographiques dans le département au travers de leur représentation par les photographes.

Elle aborde ainsi tant les tournages en extérieurs, ayant régulièrement pour cadre les paysages et monuments maralpins, que les tournages en studios. Le département est en effet riche d’une longue histoire en la matière, en particulier grâce aux studios de la Victorine.

L’exposition est intégralement illustrée par les fonds photographiques particulièrement abondants conservés aux Archives départementales des Alpes-Maritimes, en particulier ceux des photographes Paul Louis, Mario Marquet, et Vincent Gargano.

Archives départementales des Alpes-Maritimes 147 Boulevard du Mercantour Nice 06206 Caucade Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur https://archives06.fr/ Les Archives départementales des Alpes-Maritimes sont investies de six missions primordiales : collecter, conserver, classer, communiquer, valoriser et contrôler. Elles conservent 42 kilomètres linéaires d’archives publiques et privées. Les Archives départementales sont situées dans l’enceinte du centre administratif départemental des Alpes-Maritimes (CADAM), dans le bâtiment Charles-Ginésy.

Arrêt tramway ligne B (« CADAM »).

Parkings (payants) à proximité du CADAM.

Le public accède au CADAM par l’entrée principale, à proximité de l’arrêt du tramway.

Les espaces ouverts au publics sont accessibles aux personnes à mobilité réduite.

Cinéma et photographie étant intrinsèquement liés, tant par leurs procédés techniques que par les sujets qu’ils abordent, l’exposition « Les Alpes-Maritimes, terre de tournages » se propose de des dans…

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