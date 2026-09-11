Les Alpilles par nature : voyage photographique au cœur de la biodiversité, Village des Baux-de-Provence, Les Baux-de-Provence
samedi 19 septembre 2026 · Village des Baux-de-Provence · Les Baux-de-Provence
Informations pratiques
Les Alpilles par nature : voyage photographique au cœur de la biodiversité 19 et 20 septembre Village des Baux-de-Provence Bouches-du-Rhône
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Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:15:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T11:15:00+02:00
Partez à la découverte du patrimoine vivant des Alpilles à travers onze photographies de naturalistes installées dans les rues des Baux-de-Provence. Quand la photographie révèle la nature. Accompagnée par Cécile, guide passionnée de nature, cette balade commentée vous invite à découvrir des espèces emblématiques ou plus discrètes de notre territoire.
Village des Baux-de-Provence Route de Maillane, 13520 Les Baux-de-Provence Les Baux-de-Provence 13520 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 (0) 4 90 54 34 39 https://www.lesbauxdeprovence.com/ [{« type »: « phone », « value »: « 04 90 54 34 39 »}] Le village des Baux-de-Provence se situe au cœur du triangle Arles – Avignon – Salon-de-Provence, au sud du massif montagneux des Alpilles. Comme l’indique l’étymologie du mot Baux – issu du provençal « baù » (prononcer « baou ») « lieu escarpé » – le village perché des Baux-de-Provence domine la plaine depuis un éperon fortifié.
Entièrement façonné dans la roche calcaire, le village est classé depuis 1998 parmi les Plus Beaux Villages de France. Des visites guidées du village et de ses monuments sont proposées tout au long de l’année. Renseignements à l’Office de tourisme. Parkings payants situés à l’entrée du village piéton.
Partez à la découverte du patrimoine vivant des Alpilles à travers onze photographies de naturalistes installées dans les rues des Baux-de-Provence. Quand la photographie révèle la nature. par guide…
©otlesbauxdeprovence
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